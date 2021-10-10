Москвич пострадал при съезде автомобиля в кювет в Великолукском районе
Уроженец Зеленограда (Московская область) пострадал при съезде автомобиля Škoda Yeti в кювет в Великолукском районе, передаёт корреспондент районной газеты «Наш путь».
ДТП произошло 9 октября около 6:10 на 456-м километре трассы М-9 Москва - Балтия около деревни Михальки Великолукского района.
41-летний мужчина превысил скорость, не справился с управлением автомобиля, в результате чего машина съехала в правый по ходу движения кювет.
Мужчину с различными телесными повреждениями медики доставили в Великолукскую межрайонную больницу.
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