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Экономика

Эксперты ожидают стабилизации цен на жильё через полгода

Минстрой ожидает стабилизации цен на жильё не раньше середины 2022 года, пишет газета «Известия». Только через полгода баланс спроса и предложения на рынке недвижимости в столицах крупных городов придет к равновесию, заявил глава ведомства Ирек Файзуллин.

Министр уточнил, что в некоторых субъектах РФ цены на жильё продолжают расти, но в большинстве регионов они стабилизировались. Он добавил, что спрос остается, а предложение только продолжает нарастать. Есть снижение по количеству ипотечных сделок. «Мы рассчитываем, что в 2022 году стабилизация во второй половине наступит, потому что очень много нового жилья, градпотенциал наших регионов начнет появляться на рынке», — отметил Ирек Файзуллин.

По данным международной консалтинговой компании Knight Frank, Россия вошла в топ-10 стран по увеличению цен на жилье во втором квартале 2021 года. Эксперты считают, что скачок связан с превышением спроса над предложением, специальными кредитными условиями, льготной ипотекой и расширением программы материнского капитала.

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