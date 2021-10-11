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Происшествия

На великолучанина завели уголовное дело за удар товарища шилом

На великолучанина завели уголовное дело за причинение лёгкого вреда здоровью своему товарищу, которого он ударил шилом в ходе ссоры. Об этом сообщает газета Великолукского района «Наш путь».

В посёлке Дубрава-1 между двумя жителями Великих Лук произошёл конфликт, в ходе которого один из мужчин схватил шило и ударил знакомого в грудь.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 115 УК РФ. Правоохранительные органы проводят проверку.

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