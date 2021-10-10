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Спорт

Псковичи завоевали медали на соревнованиях по спортивной аэробике в Туле

Псковичи завоевали медали на Всероссийских соревнованиях «Золотая осень на Тульской земле» по спортивной аэробике, которые прошли с 7 по 10 октября в Туле. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковоблспорт».

В соревнованиях приняли участие порядка 600 человек из 17 субъектов РФ. Псков представляли воспитанники спортивной школы «Бригантина» под руководством тренеров Анжелики Алексеевой и Инны Мартыновой.

В возрастной категории 15-17 лет девушки завоевали первые и вторые места. Среди спортсменов 12-14 лет коллектив занял второе место, в категории 9-11 - первое.

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