Центробанк выпускает новую сторублёвую купюру

19:42, 11 октября 2021, ПАИ

К концу 2022 года Центробанк выпустит новую купюру достоинством в 100 рублей. Новая банкнота уместит в себе изображения зданий Красной площади, Шуховской башни, парка Зарядье и главного корпуса МГУ.



Как сообщает ТАСС, цвет купюры не изменится, поменяется только оттенок. Банкнота станет ярче, и это общемировая тенденция, призванная для удобного распознавания номинала.

Под новую купюру необходимо настроить банкоматы. Распространяться новые сто рублей сначала будут через кредитные организации.



Центробанк не сообщил, связан ли редизайн сторублёвки с тем, что в 2014 году член фракции ЛДПР Роман Худяков рассмотрел на купюре гениталии Аполлона, находящегося на фронтоне Большого театра. После реставрации квадриги и статуи Аполлона его гениталии были прикрыты фиговым листом. Но на сторублёвке до сегодняшнего дня Аполлон изображён в первозданном виде. Роман Худяков в 2014 году усмотрел в этом нарушение и заявил, что изображение попирает федеральный закон 2010 года о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.