Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Прошли телефонные переговоры Владимира Путина с Ангелой Меркель и Эмманюэлем Макроном

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с французским коллегой Эмманюэлем Макроном и федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Телеграм-канал «Известия» кратко объяснил, о чём шла беседа.

  • Условились продолжить изучение предпосылок к возможной организации «нормандского» саммита.
  • Подчеркнули заинтересованность в дальнейшей координации усилий России, Германии и Франции в «нормандском формате». Поручили своим политсоветникам и ведомствам интенсифицировать контакты и работу по этой линии.
  • Путин в разговоре с Меркель и Макроном дал принципиальную оценку линии Киева, уклоняющегося от выполнения обязательств по «Минску-2»  и договоренностей «нормандских» саммитов.
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Одобряете ли вы введение QR-кода для посещения баров, ресторанов и концертов?
Проголосовать >>>

10 октября 2021

Американский обозреватель считает, что миру угрожают ещё две мировые войны
09 октября 2021

Франция выступит за отмену смертной казни во всём мире
08 октября 2021

Первые в космосе. Очередной выпуск «Псковского телеграма»
08 октября 2021

34-й выпуск «Псковского телеграма» выйдет в эфир сегодня вечером
08 октября 2021

Михаил Ведерников вошёл в тройку лидеров медиарейтинга губернаторов СЗФО
07 октября 2021

Валентина Терешкова может возглавить думскую комиссию по этике
06 октября 2021

Владимир Путин: Россия является надёжным поставщиком газа для своих потребителей
06 октября 2021

По итогам сентября Михаил Ведерников остался в группе губернаторов с сильным влиянием

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...