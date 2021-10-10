Прошли телефонные переговоры Владимира Путина с Ангелой Меркель и Эмманюэлем Макроном
Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с французским коллегой Эмманюэлем Макроном и федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Телеграм-канал «Известия» кратко объяснил, о чём шла беседа.
- Условились продолжить изучение предпосылок к возможной организации «нормандского» саммита.
- Подчеркнули заинтересованность в дальнейшей координации усилий России, Германии и Франции в «нормандском формате». Поручили своим политсоветникам и ведомствам интенсифицировать контакты и работу по этой линии.
- Путин в разговоре с Меркель и Макроном дал принципиальную оценку линии Киева, уклоняющегося от выполнения обязательств по «Минску-2» и договоренностей «нормандских» саммитов.
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