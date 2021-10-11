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Экономика

На 15% снизился спрос на электронику в России

В первом полугодии 2021 года спрос на электронику в России снизился на 15 % по сравнению со вторым полугодием 2020 года, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные аналитиков CloudPayments.

По данным аналитиков, в первом полугодии 2021 года средняя стоимость онлайн-покупки электроники оказалась ниже, чем в обоих полугодиях прошлого года. Это говорит о том, что люди стали в значительной мере экономить на технике, отметили аналитики.

По мнению сооснователя и генерального директора CloudPayments Дмитрия Спиридонова, падение среднего чека не говорит о снижении интереса к электронике у россиян. Вероятно, люди стали предпочитать менее дорогие модели, чем раньше, считает он.

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