Более 53 тысяч случаев коронавируса подтвердились в Псковской области

08:29, 13 октября 2021, ПАИ

53 163 случая коронавируса подтвердились в Псковской области с начала пандемии. Прирост за сутки составил 237 пациентов, сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Выздоровели от коронавируса 45 115 жителей области, в том числе 102 — за минувшие сутки. Умерли 832 пациента.

В регионе проведено 565 669 исследований на коронавирус, за сутки — 2020.

В Печорах выявлен новый очаг заболевания.