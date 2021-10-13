Более 53 тысяч случаев коронавируса подтвердились в Псковской области
53 163 случая коронавируса подтвердились в Псковской области с начала пандемии. Прирост за сутки составил 237 пациентов, сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.
Выздоровели от коронавируса 45 115 жителей области, в том числе 102 — за минувшие сутки. Умерли 832 пациента.
В регионе проведено 565 669 исследований на коронавирус, за сутки — 2020.
В Печорах выявлен новый очаг заболевания.
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12 октября 2021
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