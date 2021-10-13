В городе Печоры зафиксировали новый очаг коронавирусной инфекции

00:11, 13 октября 2021, ПАИ

Согласно актуальной статистике на 12 октября на производственной площадке «Евро-Керамика» в Печорах зафиксировали новый очаг заболевания коронавирусом. Об этом в Instagram сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.



За минувшие сутки в Псковской области зафиксировано 237 подтвержденных случаев заражения COVID-19. Выздоровело 102 человека.

Также стало известно об увеличении темпов вакцинации. Первым компонентом привиты 863 человека, обоими компонентами вакцинированы 508 человек.