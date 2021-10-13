В городе Печоры зафиксировали новый очаг коронавирусной инфекции
Согласно актуальной статистике на 12 октября на производственной площадке «Евро-Керамика» в Печорах зафиксировали новый очаг заболевания коронавирусом. Об этом в Instagram сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
За минувшие сутки в Псковской области зафиксировано 237 подтвержденных случаев заражения COVID-19. Выздоровело 102 человека.
Также стало известно об увеличении темпов вакцинации. Первым компонентом привиты 863 человека, обоими компонентами вакцинированы 508 человек.
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12 октября 2021
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