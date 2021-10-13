Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Владимир Путин назвал важнейшим фактором роста экономики эффективность производства энергоресурсов

Президент России Владимир Путин в приветственной речи к участникам международного форума «Российская энергетическая неделя» назвал важнейшим фактором роста экономики эффективность производства энергоресурсов. Текст приветствия опубликован на сайте Кремля.

«Уважаемые друзья! Приветствую вас по случаю открытия Российской энергетической недели. На площадке форума вновь встречаются представители органов государственной власти, крупных компаний и экспертного сообщества из России и зарубежных стран. В повестке дня множество вопросов, связанных с актуальными тенденциями глобального энергетического рынка, в том числе с процессами совершенствования инфраструктуры отрасли, внедрения в её работу современных цифровых технологий», – говорится в сообщении.

Владимир Путин отметил, что эффективность производства и потребления энергоресурсов является важнейшим фактором роста национальных экономик и в немалой степени определяют качество жизни людей. Президент добавил, что многие страны уже взяли курс на опережающее развитие чистых энергетических технологий.

«Поэтому особое внимание в деловой программе форума предполагается уделить перспективам развития «зелёной» энергетики, основанной на использовании возобновляемых источников и переходе к новым, более экологичным видам топлива», – заявил глава государства.

Кроме того, Владимир Путин выразил надежду на то, что форум позволит участникам ближе познакомиться с достижениями отечественного топливно-энергетического комплекса, а выдвинутые ими инициативы получат практическое применение.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Одобряете ли вы введение QR-кода для посещения баров, ресторанов и концертов?
Проголосовать >>>

13 октября 2021

5,7 млн рублей поступило в бюджет после легализации «теневой» зарплаты в Псковской области
13 октября 2021

На 14 млрд рублей пополнили бюджет региона налогоплательщики Псковской области
12 октября 2021

Около 41,5 трлн рублей направят на соцподдержку россиян в ближайшие три года
11 октября 2021

Центробанк выпускает новую сторублёвую купюру
11 октября 2021

В России нашли способ снизить цены на электроэнергию
10 октября 2021

Эксперт рассказал о проблемах, которые грозят рублю до конца 2021 года
06 октября 2021

Антимонопольная служба отказала Avito в покупке ЦИАН
06 октября 2021

Стоимость акций Сбербанка обновила исторический максимум

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...