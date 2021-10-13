Владимир Путин назвал важнейшим фактором роста экономики эффективность производства энергоресурсов

11:06, 13 октября 2021, ПАИ

Президент России Владимир Путин в приветственной речи к участникам международного форума «Российская энергетическая неделя» назвал важнейшим фактором роста экономики эффективность производства энергоресурсов. Текст приветствия опубликован на сайте Кремля.

«Уважаемые друзья! Приветствую вас по случаю открытия Российской энергетической недели. На площадке форума вновь встречаются представители органов государственной власти, крупных компаний и экспертного сообщества из России и зарубежных стран. В повестке дня множество вопросов, связанных с актуальными тенденциями глобального энергетического рынка, в том числе с процессами совершенствования инфраструктуры отрасли, внедрения в её работу современных цифровых технологий», – говорится в сообщении.

Владимир Путин отметил, что эффективность производства и потребления энергоресурсов является важнейшим фактором роста национальных экономик и в немалой степени определяют качество жизни людей. Президент добавил, что многие страны уже взяли курс на опережающее развитие чистых энергетических технологий.

«Поэтому особое внимание в деловой программе форума предполагается уделить перспективам развития «зелёной» энергетики, основанной на использовании возобновляемых источников и переходе к новым, более экологичным видам топлива», – заявил глава государства.

Кроме того, Владимир Путин выразил надежду на то, что форум позволит участникам ближе познакомиться с достижениями отечественного топливно-энергетического комплекса, а выдвинутые ими инициативы получат практическое применение.