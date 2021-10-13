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Экономика

В России изменится механизм списания задолженности по бюджетным кредитам для регионов

Механизм списания долгов по бюджетным кредитам изменится, чтобы большее количество регионов смогли воспользоваться данной возможностью. Такое постановление утвердил председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Речь о регионах, где развивается инфраструктура (транспортная, энергетическая, коммунальная), необходимая для запуска новых инвестпроектов. При этом объём списания задолженности увязывается с суммой налогов, поступающих в федеральный бюджет от реализации инвестиционного проекта.

Ранее списание было возможно только по налогам компаний, созданных специально под инвестпроект. По просьбе регионов решено учитывать и налоги от реализации новых проектов уже работающими организациями.

Также в постановлении конкретизирован перечень налогов и сборов, которые принимают во внимание при списании задолженности. Это акциз на бензин, водный налог, налог на прибыль организаций, на добычу полезных ископаемых и некоторые другие.

Ранее правительство определило, что программа списания долгов распространяется на проекты из приоритетных отраслей. Сюда включают сельское хозяйство, туризм, обрабатывающие производства, добычу полезных ископаемых (кроме нефти и газа), жилищное и дорожное строительство.

Ожидается, что нововведение окажет комплексное влияние на социально-экономическое развитие регионов и позволит ускорить создание новой инфраструктуры, снизить долговую нагрузку на областные бюджеты.

В России реализуется комплекс мер по поддержке регионов. Помимо реструктуризации бюджетных кредитов и уменьшения задолженности регионов, есть механизм замещения коммерческих займов бюджетными, предоставления инфраструктурных бюджетных кредитов. Кроме того, предусмотрен выпуск инфраструктурных облигаций, которые позволят привлечь дополнительные внебюджетные средства на строительство жилья.

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