В России изменится механизм списания задолженности по бюджетным кредитам для регионов

14:51, 13 октября 2021, ПАИ

Механизм списания долгов по бюджетным кредитам изменится, чтобы большее количество регионов смогли воспользоваться данной возможностью. Такое постановление утвердил председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Речь о регионах, где развивается инфраструктура (транспортная, энергетическая, коммунальная), необходимая для запуска новых инвестпроектов. При этом объём списания задолженности увязывается с суммой налогов, поступающих в федеральный бюджет от реализации инвестиционного проекта.

Ранее списание было возможно только по налогам компаний, созданных специально под инвестпроект. По просьбе регионов решено учитывать и налоги от реализации новых проектов уже работающими организациями.

Также в постановлении конкретизирован перечень налогов и сборов, которые принимают во внимание при списании задолженности. Это акциз на бензин, водный налог, налог на прибыль организаций, на добычу полезных ископаемых и некоторые другие.

Ранее правительство определило, что программа списания долгов распространяется на проекты из приоритетных отраслей. Сюда включают сельское хозяйство, туризм, обрабатывающие производства, добычу полезных ископаемых (кроме нефти и газа), жилищное и дорожное строительство.

Ожидается, что нововведение окажет комплексное влияние на социально-экономическое развитие регионов и позволит ускорить создание новой инфраструктуры, снизить долговую нагрузку на областные бюджеты.

В России реализуется комплекс мер по поддержке регионов. Помимо реструктуризации бюджетных кредитов и уменьшения задолженности регионов, есть механизм замещения коммерческих займов бюджетными, предоставления инфраструктурных бюджетных кредитов. Кроме того, предусмотрен выпуск инфраструктурных облигаций, которые позволят привлечь дополнительные внебюджетные средства на строительство жилья.