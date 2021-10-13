Из-за ссоры с женой гражданина Белоруссии выдворят из Псковской области

09:08, 14 октября 2021, ПАИ

Пыталовский районный суд рассмотрел административный материал в отношении гражданина Белоруссии, совершившего административное правонарушение, предусмотренное ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

С мая 2018 года мужчина проживал на территории Псковской области с гражданской женой, в марте 2021 года между ними был заключен трудовой договор на выполнение работ. Однако в августе 2021 года, после произошедших между ними разногласий, женщина подала уведомление о расторжении трудового договора. Сотрудники миграционного пункта вручили гражданину Белоруссии предостережение, но он так и не выехал обратно.

Суд назначил мужчине наказание в виде административного штрафа в размере 2 000 рублей с принудительным выдворением за пределы Российской Федерации. Постановление в законную силу не вступило.