Спиртное пытался похитить пскович из магазина на улице Труда
В Пскове росгвардейцы задержали молодого человека, который пытался похитить из магазина спиртное, сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.
13 октября в 14:36 поступило сообщение, что в охраняемом объекте – магазине на улице Труда – сработала кнопка тревожной сигнализации.
Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали 25-летнего местного жителя, который ранее похитил из этого магазина спиртные напитки.
По данному факту проводится проверка.
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