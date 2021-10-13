Спиртное пытался похитить пскович из магазина на улице Труда

11:12, 14 октября 2021, ПАИ

В Пскове росгвардейцы задержали молодого человека, который пытался похитить из магазина спиртное, сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

13 октября в 14:36 поступило сообщение, что в охраняемом объекте – магазине на улице Труда – сработала кнопка тревожной сигнализации.

Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали 25-летнего местного жителя, который ранее похитил из этого магазина спиртные напитки.

По данному факту проводится проверка.