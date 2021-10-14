Эксперт: Лучше взять кредит в банке, чем у друга в долг

09:42, 15 октября 2021, ПАИ

Лучше взять кредит в банке, чем у друга в долг, уверена заместитель директора операционного офиса Псковский банка «Открытие» Юлия Пестрякова. Об этом она заявила на встрече, посвященной финансовой грамотности, в медиацентре Псковского агентства информации.

«Хочешь потерять друга - дай ему в долг. Поэтому, чтобы не испортить отношений с друзьями, лучше взять кредит в банке. Банк сформирует комфортный график платежей для гашения кредита, чтобы нагрузка на домашний бюджет соответствовала доходам. А при наличии свободных денежных средств можно погасить кредит частично или полностью в любое время.. Конечно, 1000 рублей можно взять у друга, но 50, 100 тысяч - лучше всё-таки в банке», - отметила Юлия Пестрякова.