Около 6 млрд рублей дополнительно направят регионам на выплаты многодетным семьям

16:57, 14 октября 2021, ПАИ

Правительство РФ выделит ещё около 6 млрд рублей регионам на обеспечение выплатами свыше 48 тысяч ребят, которые воспитываются в больших семьях. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Поддержка семей с детьми останется и в дальнейшем одним из приоритетов работы правительства», - подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

Особое внимание по-прежнему будем уделяться семьям, где растут трое или более малышей. Премьер отметил, что работать в этот период один из родителей не может, поэтому такие семьи с маленькими детьми нуждаются в дополнительной поддержке. «После рождения третьего ребёнка или последующих детей родители имеют право на получение ежемесячной денежной выплаты. Вплоть до трёхлетнего возраста малыша», - уточнил Михаил Мишустин.

В федеральном бюджете на эти цели в текущем году предусмотрено свыше 59 млрд рублей. Сейчас такую помощь получают более 620 тысяч многодетных семей.