Детский совет при уполномоченном по правам ребенка Псковской области запускает флешмоб ко Дню отца

22:01, 14 октября 2021, ПАИ

Уже в это воскресенье впервые в России будет отмечаться День отца, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области. Детский совет при уполномоченном по правам ребенка Псковской области запускает флешмоб «Папа может».

Как принять участие?

Опубликуйте на своей страничке в соцсетях поздравление своему папе и всем папам России до 17 октября!

Это может быть рисунок, небольшой рассказ о папе или о каком-то событии, связанном с отцом, которое на вас произвело впечатление, стихотворение собственного сочинения, видео-поздравление и так далее.

Разместите совместное фото с папой со словами «Поздравляю с Днём отца!» и не забудьте поставить хештеги: #папаможет60, #тебяуслышат60, #детсовет60