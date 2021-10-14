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Детский совет при уполномоченном по правам ребенка Псковской области запускает флешмоб ко Дню отца

Жителям Псковской области предлагают поучаствовать во флешмобе ко Дню отца

Уже в это воскресенье впервые в России будет отмечаться День отца, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области. Детский совет при уполномоченном по правам ребенка Псковской области запускает флешмоб «Папа может». 

Как принять участие? 
Опубликуйте на своей страничке в соцсетях поздравление своему папе и всем папам России до 17 октября!
Это может быть рисунок, небольшой рассказ о папе или о каком-то событии, связанном с отцом, которое на вас произвело впечатление, стихотворение собственного сочинения, видео-поздравление и так далее.

Разместите совместное фото с папой со словами «Поздравляю с Днём отца!» и не забудьте поставить хештеги: #папаможет60, #тебяуслышат60, #детсовет60

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