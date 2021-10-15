Два мусорных контейнера горели в Пскове

09:28, 15 октября 2021, ПАИ

В Пскове за сутки сгорели два мусорных пластиковых контейнера, сообщили в пресс-службе регионального МЧС России.

На Рижском проспекте, 91 в мусоросборочной камере огнем поврежден пластиковый контейнер на площади 1 кв. м. Причиной стало неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

По той же причине в переулке Олега Зобова, 21 на контейнерной площадке огнем поврежден мусорный контейнер площадью 1 кв. м.

14 октября в деревне Залединье Псковского района на улице Кисели сгорела хозяйственная постройка. Предположительной причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования.

В Пустошке на улице Октябрьской выгорел изнутри гараж. Причиной стало короткое замыкание электропроводки внутри гаража.