Псковские медики будут обзванивать лечащихся на дому пациентов с COVID-19

17:43, 15 октября 2021, ПАИ

В псковской поликлинике ввели аудиомониторинг больных коронавирусом, которые лечатся на дому. Об этом сообщила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко, пишет Telegram-канал региона.

По словам Марины Гаращенко, медики получили 25 смартфонов, с помощью которых смогут связываться с больными коронавирусом. На одного медработника дают 50 пациентов для контроля.

«Пациентов будут обзванивать, чтобы контролировать состояние здоровья и при необходимости направить врача», - заметила Гаращенко.