Псковские медики будут обзванивать лечащихся на дому пациентов с COVID-19
В псковской поликлинике ввели аудиомониторинг больных коронавирусом, которые лечатся на дому. Об этом сообщила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко, пишет Telegram-канал региона.
По словам Марины Гаращенко, медики получили 25 смартфонов, с помощью которых смогут связываться с больными коронавирусом. На одного медработника дают 50 пациентов для контроля.
«Пациентов будут обзванивать, чтобы контролировать состояние здоровья и при необходимости направить врача», - заметила Гаращенко.
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