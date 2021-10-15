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Экономика

IKEA предупредила о нехватке товаров

IKEA предупредила покупателей о нехватке товаров. Фото Interfax

В связи с растущим эпидемическим кризисом IKEA вынуждена торговать только топовыми позициями. В связи с коронавирусом в Китае очень плохо работает логистика, сообщает TJournal со ссылкой Bloomberg.

Директор компании  INTER IKEA Джон Абрахаммсон Ринг рассказал, что отправка грузов морем не спасает положения из-за нехватки контейнеров и перегруженности грузовых линий. 
По мнению руководителя, подобная ситуация продлится до августа 2022 года. Всё это время в IKEA покупатели будут ощущать дефицит товаров.

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