IKEA предупредила о нехватке товаров
В связи с растущим эпидемическим кризисом IKEA вынуждена торговать только топовыми позициями. В связи с коронавирусом в Китае очень плохо работает логистика, сообщает TJournal со ссылкой Bloomberg.
Директор компании INTER IKEA Джон Абрахаммсон Ринг рассказал, что отправка грузов морем не спасает положения из-за нехватки контейнеров и перегруженности грузовых линий.
По мнению руководителя, подобная ситуация продлится до августа 2022 года. Всё это время в IKEA покупатели будут ощущать дефицит товаров.
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