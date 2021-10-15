IKEA предупредила о нехватке товаров

18:53, 15 октября 2021, ПАИ

В связи с растущим эпидемическим кризисом IKEA вынуждена торговать только топовыми позициями. В связи с коронавирусом в Китае очень плохо работает логистика, сообщает TJournal со ссылкой Bloomberg.

Директор компании INTER IKEA Джон Абрахаммсон Ринг рассказал, что отправка грузов морем не спасает положения из-за нехватки контейнеров и перегруженности грузовых линий.

По мнению руководителя, подобная ситуация продлится до августа 2022 года. Всё это время в IKEA покупатели будут ощущать дефицит товаров.