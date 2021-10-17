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Экономика

Овсяные хлопья рекордно подорожали в России

В России зафиксирован рекордный рост цен на хлопья для овсянки, констатировал Росстат. В августе геркулес подорожал в рознице до 80,5 рубля за килограмм, а в сентябре стоимость снова выросла — до 80,9 рубля, сообщает РБК.

Цена преодолела планку в 80 рублей впервые с 2000 года. Причем подорожал не только сам геркулес, но и овсяная каша в магазинах, в том числе, хлопья быстрого приготовления — до 94 рублей за килограмм, указали в исследовательской компании GfK. Как уточнил представитель торговой сети «Лента», в 2021 году поставщики повысили цены на овсяные хлопья в пределах 20 процентов, по сравнению с ценами прошлого года.

В России также выросли цены на гречку. Одной из причин стала засуха в регионах Поволжья и Урала. При этом, по оценке Национального союза агростраховщиков (НСА), объективных причин для дефицита гречки в стране нет. В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) также подчеркнули, что «ФАС России не усматривает признаков дефицита гречневой крупы».

Ранее в октябре Минсельхоз заверил, что дефицита продуктов на внутреннем рынке не будет. В ведомстве также пообещали не допустить нехватки овощей, чтобы обеспечить ими россиян в необходимом объеме. Для стабилизации цен на овощи Минсельхоз и Минпромторг проводят работу по переходу торговых сетей на прямые контракты с производителями.

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