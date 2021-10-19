Союзмультфильм планирует сделать полнометражный мультфильм «Простоквашино»

00:07, 19 октября 2021, ПАИ

Студия анимации Сюзмультфильм запланировала очередной проект: «Простоквашино» в полном метре. Как рассказала председатель совета директоров киностудии Юлиана Слащева, сейчас ведётся работа над сценарием. Она отметила, что параллельно с работой над большим мультфильмом мультипликаторы продолжат выпуск сериала с теми же героями. Готовится третий сезон. Создатели сообщили, что в новых сериях будет гораздо больше юмора.