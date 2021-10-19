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Развлечения

Союзмультфильм планирует сделать полнометражный мультфильм «Простоквашино»

О дате выхода полнометражной ленты пока не сообщается. Фото пресс-службы Союзмультфильм

Студия анимации Сюзмультфильм  запланировала очередной проект: «Простоквашино» в полном метре. Как рассказала председатель совета директоров киностудии Юлиана Слащева, сейчас ведётся работа над сценарием. Она отметила, что параллельно с работой над большим мультфильмом мультипликаторы продолжат выпуск сериала с теми же героями. Готовится третий сезон. Создатели сообщили, что в новых сериях будет гораздо больше юмора.

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