Выявляемость психических заболеваний в Псковской области ниже, чем по стране
В Псковской области выявляемость психических заболеваний ниже, чем в целом по стране. Об этом 20 октября в медиацентре Псковского агентства информации рассказала врач-психиатр Мария Трофимова.
Она отметила, что первичная заболеваемость (выявляемость) психических заболеваний в Псковской области ниже, чем по стране, и она продолжает уменьшаться. По словам медика, общая заболеваемость в регионе с годами не увеличивается. В 2020 году общая распространенность подобных заболеваний в регионе – 3 126 человек на 100 тысяч насления, выявляемость – 157 человек на 100 тысяч. По её словам, выявляемость зависит от многих факторов, один из которых – доступность психиатрической помощи.
Мария Трофимова отметила, что осенью у людей может чаще появляться чувство грусти, бессонница и, если есть наследственная предрасположенность, может произойти обострение психиатрических заболеваний. По словам врача, это связано с тем, что гормон радости начинает вырабатывается меньше, когда снижается освещенность.
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