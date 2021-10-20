Выявляемость психических заболеваний в Псковской области ниже, чем по стране

15:39, 20 октября 2021, ПАИ

В Псковской области выявляемость психических заболеваний ниже, чем в целом по стране. Об этом 20 октября в медиацентре Псковского агентства информации рассказала врач-психиатр Мария Трофимова.

Она отметила, что первичная заболеваемость (выявляемость) психических заболеваний в Псковской области ниже, чем по стране, и она продолжает уменьшаться. По словам медика, общая заболеваемость в регионе с годами не увеличивается. В 2020 году общая распространенность подобных заболеваний в регионе – 3 126 человек на 100 тысяч насления, выявляемость – 157 человек на 100 тысяч. По её словам, выявляемость зависит от многих факторов, один из которых – доступность психиатрической помощи.

Мария Трофимова отметила, что осенью у людей может чаще появляться чувство грусти, бессонница и, если есть наследственная предрасположенность, может произойти обострение психиатрических заболеваний. По словам врача, это связано с тем, что гормон радости начинает вырабатывается меньше, когда снижается освещенность.