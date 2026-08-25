До 23 градусов прогреется воздух в Псковской области 26 августа

13:39, 25 августа 2026, ПАИ

День без существенных осадков ожидается 26 августа в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным Псковского гидрометцентра, температура воздуха по области ночью составит +4…+9 градусов, днём – +18…+23. В Пскове температура ночью ожидается на уровне +5…+7 градусов, днём – +20…+22 градуса.

Будет дуть северный ветер со скоростью 3–8 метров в секунду. Ожидается переменная облачность. Атмосферное давление будет высоким.

Как сообщалось ранее, в первые дни текущей недели на Северо-Западе России ожидается прохладная погода. Затем ненастная погода пойдёт на убыль, и к воскресенью воздух прогреется до 19–22 градусов.