В Псковской области стало меньше суицидов

15:56, 20 октября 2021, ПАИ

В Псковской области зафиксировали сокращение числа суицидов. Об этом рассказала врач-психиатр Псковской психиатрической больницы №1 Мария Трофимова на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 20 октября.

В 2015 году в регионе было зафиксировано 155 случаев суицида, а в 2020 году – 104.

«Возрастная категория разная, больше всего средняя возрастная группа, но есть и пожилые люди, и подростки – среди них и с психологическими патологиями, и не состоящие на учете», - отметила Мария Трофимова.

По словам Трофимовой, в случае если человек озвучивает мысли о суициде, «нельзя оставляться человека одного» и нужно обращаться к специалистам.