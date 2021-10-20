В Псковской области стало меньше суицидов
В Псковской области зафиксировали сокращение числа суицидов. Об этом рассказала врач-психиатр Псковской психиатрической больницы №1 Мария Трофимова на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 20 октября.
В 2015 году в регионе было зафиксировано 155 случаев суицида, а в 2020 году – 104.
«Возрастная категория разная, больше всего средняя возрастная группа, но есть и пожилые люди, и подростки – среди них и с психологическими патологиями, и не состоящие на учете», - отметила Мария Трофимова.
По словам Трофимовой, в случае если человек озвучивает мысли о суициде, «нельзя оставляться человека одного» и нужно обращаться к специалистам.
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