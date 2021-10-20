«Спартак» проиграл «Лестеру» в Лиге Европы

20:06, 20 октября 2021, ПАИ

3:4 — «Спартак» проиграл «Лестеру» в Лиге Европы, сообщает сайт Sports.ru.

В игре «Спартака» отличился Александр Соболев. На 11-й минуте он открыл счет, а Йордан Ларссон забил на 44-й минуте. Впрочем, почти сразу после гола Ларссона Пэтсон Дака отыграл один мяч. Он же сравнял счет в начале второго тайма, а затем забил третий и четвертый мячи. Александр Соболев сумел сократить отставание в счете на 86-й минуте, сделав дубль.

В данный момент «Спартак» занимает 3-е место в группе C, набрав 3 очка. Лидирует «Легия» с 6 очками, вторым с 4 очками идет «Лестер», четвертый – «Наполи» (1 очко). При этом «Легия» и «Наполи» свой матч в 3-м туре еще не играли.