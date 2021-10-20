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Развлечения

YouTube запустит функцию прямых покупок из роликов

Youtube начнёт продавать прямо из видеороликов. Фото Youtube

15 ноября стартует шоппинг-мероприятие YouTube Holiday Stream and Shop, в рамках которого новая функция видеохостера будет работать в пилотном режиме, сообщается в Tekegram-канале "Караульный" со ссылкой на блоге Google. Мероприятие продлится неделю, в нем будут представлены товары Verizon, Samsung и Walmart. 

Новая функция позволит пользователям в прямом эфире просматривать каталог товаров и покупать понравившиеся вещи, представленные в размещенных на площадке видео.

Ранее видеохостинг тестировал новую функцию с популярными блогерами и брендами, а сейчас хочет расширить ее действие на более широкую аудиторию.

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