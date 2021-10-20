YouTube запустит функцию прямых покупок из роликов

20:39, 20 октября 2021, ПАИ

15 ноября стартует шоппинг-мероприятие YouTube Holiday Stream and Shop, в рамках которого новая функция видеохостера будет работать в пилотном режиме, сообщается в Tekegram-канале "Караульный" со ссылкой на блоге Google. Мероприятие продлится неделю, в нем будут представлены товары Verizon, Samsung и Walmart.

Новая функция позволит пользователям в прямом эфире просматривать каталог товаров и покупать понравившиеся вещи, представленные в размещенных на площадке видео.

Ранее видеохостинг тестировал новую функцию с популярными блогерами и брендами, а сейчас хочет расширить ее действие на более широкую аудиторию.