YouTube запустит функцию прямых покупок из роликов
15 ноября стартует шоппинг-мероприятие YouTube Holiday Stream and Shop, в рамках которого новая функция видеохостера будет работать в пилотном режиме, сообщается в Tekegram-канале "Караульный" со ссылкой на блоге Google. Мероприятие продлится неделю, в нем будут представлены товары Verizon, Samsung и Walmart.
Новая функция позволит пользователям в прямом эфире просматривать каталог товаров и покупать понравившиеся вещи, представленные в размещенных на площадке видео.
Ранее видеохостинг тестировал новую функцию с популярными блогерами и брендами, а сейчас хочет расширить ее действие на более широкую аудиторию.
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