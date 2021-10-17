Порядок получения налогового вычета за квартиру разъяснила псковичу главный налоговик региона

09:11, 21 октября 2021, ПАИ

Порядок получения имущественного вычета на покупку квартиры разъяснила псковичу на личном приеме главный налоговик региона Анна Кутузова. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФНС России по Псковской области, встреча прошла в приемной президента РФ в Псковской области.

Пскович пояснил, что является работающим пенсионером и хочет получить имущественный налоговый вычет по расходам на покупку квартиры. Анна Кутузова пояснила ему, что такое право он имеет, так как трудоустройство его оформлено официально.

«При определении размера налоговой базы по доходам, облагаемым по ставке 13 %, - пояснила главный налоговик Псковской области, - налогоплательщик имеет право на получение имущественного налогового вычета в размере фактически произведенных расходов, в частности - на приобретение квартиры. Указанный имущественный налоговый вычет представляется в сумме, не превышающей 2 миллиона рублей».

Кроме того, человек имеет право на получение имущественного налогового вычета не только в размере фактически произведенных расходов, но и в сумме (не превышающей 3 миллиона рублей) произведенных расходов на погашение процентов по целевым займам.

Она также уведомила налогоплательщика о том, какие документы ему потребуются для оформления имущественного налогового вычета за приобретенную квартиру.

Помощь при заполнении декларации на право получения вычета, а также его своевременной выплате, по поручению Анны Кутузовой, заявителю окажут в Межрайонной ИФНС России № 1 по Псковской области.

Личный прием граждан в приемной президента РФ в Псковской области проводится на постоянной основе. Для жителей региона это ещё одна из возможностей обратиться с вопросами, предложениями и пожеланиями непосредственно к руководителю УФНС России по Псковской области.