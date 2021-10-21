Псковской области одобрен инфраструктурный кредит на 1 млрд рублей

15:40, 21 октября 2021, ПАИ

21 октября губернатор Псковской области Михаил Ведерников представил заявку региона на инфраструктурный кредит на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Во время своего выступления глава региона поблагодарил Правительство РФ за возможность использования новых инструментов для долгосрочного развития региона. Ранее Псковская область не имела возможности запускать «длинные» проекты из-за социальной направленности бюджета.

Основной целью представленного проекта является стимулирование жилищного строительства Псковской агломерации за счет подготовки инженерной инфраструктуры — строительства кольцевого магистрального водопровода протяженностью 18 км.

«Псковская агломерация является наиболее динамично развивающейся территорией области. Сохранить и поддержать эту тенденцию — крайне важная задача. И доступное жилье является ключевым фактором для ее решения», — заметил губернатор.

Отдельно Михаил Ведерников подчеркнул, что реализация проекта поспособствует решению вопросов социальной сферы. Инженерная инфраструктура охватит и территорию, где выделены земельные участки для многодетных семей.

Реализация проекта по созданию инженерной инфраструктуры предусматривается до конца 2023 года, расчетная стоимость работ — более 1 млрд рублей. Новый магистральный трубопровод повысит качество оказываемых коммунальных услуг, а также обеспечит подачу воды на объекты индивидуальной и многоэтажной застройки общей площадью порядка 700 тыс. кв. м в районе дальнего Завеличья. Общий объем частных инвестиций в жилищное строительство планируется на уровне около 33 млрд рублей.

«Мы аккумулируем средства в наиболее перспективной точке региона, чтобы строительство продолжалось в соответствии с заявленными планами. С застройщиками также находимся в постоянном контакте», — подчеркнул губернатор и предложил поддержать проект, который для региона имеет стратегическое значение.

По итогам обсуждения проекта Марат Хуснуллин озвучил решение — инфраструктурный кредит для Псковской области одобрен. Вице-премьер подчеркнул, что в рамках сегодняшнего мероприятия было поддержано 8 региональных заявок, всего подтверждение получили проекты 67 субъектов РФ на общую сумму 440 млрд рублей.

«Это значит, что благодаря нашей программе регионы до 2023 года получат дополнительные возможности для реализации проектов социально-экономического роста. Важно, что программа стала востребованной», — подвел итог работы Марат Хуснуллин и добавил, что весь лимит в 500 млрд рублей в ближайшее время будет исчерпан.