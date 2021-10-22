Пьяного водителя-рецидивиста задержали в Порховском районе
В Порховском районе на 3-м км автодороги Порхов – Успенье задержали пьяного водителя-рецидивиста, передает корреспондент районной газеты «Порховский вестник».
21 октября экипаж ДПС Отделения ГИБДД ОМВД России по Порховскому району остановил 36-летнего водителя автомобиля Audi-80. При проверке документов у водителя выявили признаки алкогольного опьянения, которое подтвердилось после процедуры медосвидетельствования.
Известно также, что ранее водитель уже привлекался к уголовной ответственности за езду в нетрезвом виде.
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