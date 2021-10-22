Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Пьяного водителя-рецидивиста задержали в Порховском районе

Фото: «Порховский вестник».

В Порховском районе на 3-м км автодороги Порхов – Успенье задержали пьяного водителя-рецидивиста, передает корреспондент районной газеты «Порховский вестник».

Фото: «Порховский вестник».

21 октября экипаж ДПС Отделения ГИБДД ОМВД России по Порховскому району остановил 36-летнего водителя автомобиля Audi-80. При проверке документов у водителя выявили признаки алкогольного опьянения, которое подтвердилось после процедуры медосвидетельствования.

Известно также, что ранее водитель уже привлекался к уголовной ответственности за езду в нетрезвом виде.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Занимаетесь ли вы благотворительностью?

Проголосовать >>>

22 октября 2021

Шестнадцать человек погибли в результате пожара на заводе под Рязанью
22 октября 2021

Пьяного водителя-рецидивиста задержали в Порховском районе
22 октября 2021

Алек Болдуин застрелил оператора на съемках вестерна «Ржавчина» в Нью-Мексико
22 октября 2021

Подросток пострадал в результате наезда в Пскове

21 октября 2021

У российского режиссёра детского кино обнаружили детское порно
21 октября 2021

Житель Струг Красных осужден за взлом дома и кражу продуктов из столовой
21 октября 2021

Три человека погибли в результате ДТП в Псковской области

21 октября 2021

На псковича, повторно севшего за руль автомобиля в нетрезвом виде, возбуждено уголовное дело


© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...