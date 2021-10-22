Более 4,5 млн рублей задолжали работодатели сотрудникам в Псковской области
В Псковской области по состоянию на 1 октября просроченная задолженность по заработной плате работникам организаций наблюдаемых видов экономической деятельности (кроме субъектов малого предпринимательства) составила 4 млн 571 тысячу рублей, что на 1 млн 476 тысяч рублей или на 47,7% больше, чем на 1 сентября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковстата.
Вся сумма просроченной задолженности по заработной плате сложилась из-за отсутствия у организаций собственных средств.
Численность работников, которым своевременно не выплачивалась заработная плата, по состоянию на 1 октября 2021 года составила 319 человек. В расчете на одного работника просроченная задолженность по заработной плате составила 14 329 рублей.
Просроченная задолженность по заработной плате сложилась в организациях следующих видов экономической деятельности: «Обрабатывающие производства» (51,4%) и «Транспорт» (48,6%).
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