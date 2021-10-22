Сегодня Юлия Пересильд станет гостьей шоу Ивана Урганта

20:23, 22 октября 2021, ПАИ

Юлия Пересильд в своём Instagram сообщила, что сегодня вечером станет гостьей вечернего шоу Ивана Урганта на Первом канале.

«Мы с Климом Шипенко расскажем первые впечатления о полёте и съемке на МКС, о наших командирах и о наших ощущениях. Для нас сегодня пятый день после возвращения на Землю. Самочувствие в норме. Но на мероприятия пока ходить непросто», - написала актриса.

Программа выйдет в эфир сегодня в 23:25 после слепых прослушиваний на шоу «Голос».

Псковское агентство информации следило за полётом Юлии Пересильд в космос. Все новости теме можно прочитать по этой ссылке



