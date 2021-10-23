ГИБДД предупреждает водителей о гололедице на дорогах Псковской области

14:06, 23 октября 2021, ПАИ

Жителей Псковской области предупреждают об ухудшении погодных условий, сообщили в региональном УГИБДД УМВД России.

По данным Псковского гидрометцентра, в ближайшие дни на территории региона возможны осадки в виде дождя и мокрого снега. В связи с этим возможно образование гололедицы на дорогах.

Водителей призывают быть внимательными на дорогах в связи с наступлением осенне-зимнего сезона, когда темнеть начинает раньше.

Автолюбителям необходимо быть особенно осторожными: снижать скорость вблизи перекрестков и пешеходных переходов, исключать манёвры, связанные с обгоном и выездом на встречную полосу движения, помнить о необходимости использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке несовершеннолетних пассажиров.

Пешеходам также следует быть внимательными – переходить дорогу в установленных местах и обеспечивать свою видимость на дорогах в темное время суток с помощью светоотражающих элементов на одежде.