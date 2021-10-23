Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

ГИБДД предупреждает водителей о гололедице на дорогах Псковской области

Жителей Псковской области предупреждают об ухудшении погодных условий, сообщили в региональном УГИБДД УМВД России.

По данным Псковского гидрометцентра, в ближайшие дни на территории региона возможны осадки в виде дождя и мокрого снега. В связи с этим возможно образование гололедицы на дорогах.

Водителей призывают быть внимательными на дорогах в связи с наступлением осенне-зимнего сезона, когда темнеть начинает раньше.

Автолюбителям необходимо быть особенно осторожными: снижать скорость вблизи перекрестков и пешеходных переходов, исключать манёвры, связанные с обгоном и выездом на встречную полосу движения, помнить о необходимости использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке несовершеннолетних пассажиров.

Пешеходам также следует быть внимательными – переходить дорогу в установленных местах и обеспечивать свою видимость на дорогах в темное время суток с помощью светоотражающих элементов на одежде.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Занимаетесь ли вы благотворительностью?

Проголосовать >>>

23 октября 2021

Михаил Ведерников: Динамика прививочной кампании продолжает расти
23 октября 2021

Юлия Пересильд ответила на шутки о своей космической прическе
23 октября 2021

Более 700 жителей Псковской области остаются без света из-за непогоды
23 октября 2021

Вадим Нэдик: Всероссийская перепись населения сравнима с артефактами археологии
23 октября 2021

Снижение заболеваемости COVID-19 в России ожидают к концу года
23 октября 2021

Псковичка Юлия Пересильд сравнила модуль МКС с кухней в хрущёвке
23 октября 2021

Юлия Пересильд рассказала о своём самочувствии после возращения на Землю
23 октября 2021

880 человек скончались от коронавируса в Псковской области с начала пандемии

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...