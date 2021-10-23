Умерла народная артистка РФ Татьяна Бестаева

15:34, 23 октября 2021, ПАИ

23 октября на 85-м году жизни скончалась народная артистка России Татьяна Бестаева, сообщили в пресс-службе Театра им. Моссовета.

Дата и место прощания будут сообщены дополнительно.

Татьяна Бестаева родилась 13 июня 1937 года. В 1961 году окончила Всесоюзный Государственный институт кинематографии (мастерская В. Бибикова и О. Пыжовой). С 1961 года является актрисой театра имени Моссовета. Является лауреатом «Театральной весны» 1985 года за роль Капы в спектакле «Вдовий пароход».