Умерла народная артистка РФ Татьяна Бестаева
23 октября на 85-м году жизни скончалась народная артистка России Татьяна Бестаева, сообщили в пресс-службе Театра им. Моссовета.
Дата и место прощания будут сообщены дополнительно.
Татьяна Бестаева родилась 13 июня 1937 года. В 1961 году окончила Всесоюзный Государственный институт кинематографии (мастерская В. Бибикова и О. Пыжовой). С 1961 года является актрисой театра имени Моссовета. Является лауреатом «Театральной весны» 1985 года за роль Капы в спектакле «Вдовий пароход».
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