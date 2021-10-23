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Общество

Новая площадка для игры в футбол открылась в гдовской деревне Ямм

Фото здесь и далее предоставлены газетой «Гдовская заря»

23 октября состоялось открытие новой спортивной площадки для игры в футбол в посёлке Ямм Гдовского района, пишет газета «Гдовская заря».

Открытие началось с тренировки ветеранов псковского футбола.

Площадка имеет искусственное покрытие, защитные сетки и удобные трибуны для зрителей.

Глава волости Виталий Кулаков рассказал, что была проделана большая работа, и отметил, что всё началось с предложения представителя Центра развития детского футбола «Черневский двор» Константина Албегова.

«У нас есть прекрасное место, где уже были установлены спортивные тренажёры, оборудована волейбольная площадка. Волость привлекала жителей, молодёжь к работам. Долго, но уверенно мы двигались к цели, и я очень рад, что первую игру здесь провели ветераны псковского футбола», – подчеркнул глава волости.

Константин Албегов отметил, что нынешняя тренировка – это продолжение спортивной жизни и пример для молодых.

«Хорошее дело сделано, такому большому населённому пункту, где столько детей и молодёжи, спортивное поле такого класса обязательно поможет развиваться», – уверен Константин Албегов.

В доставке искусственного покрытия из Санкт-Петербурга оказали помощь гдовское райпо и его представитель Василий Чумаков.

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