Олимпийский комитет России опубликовал список кандидатов для участия в зимних Играх в Пекине

22:43, 23 октября 2021, ПАИ

Олимпийский комитет России опубликовал список кандидатов в состав российской команды для участия в зимних Олимпийских играх в Пекине, пишет ТАСС. Документ доступен на сайте организации.

В список олимпийцев вошли 599 спортсменов.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. На соревнованиях будет разыграно 109 комплектов наград в семи видах спорта.