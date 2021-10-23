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Общество

Олимпийский комитет России опубликовал список кандидатов для участия в зимних Играх в Пекине

Олимпийский комитет России опубликовал список кандидатов в состав российской команды для участия в зимних Олимпийских играх в Пекине, пишет ТАСС. Документ доступен на сайте организации.

В список олимпийцев вошли 599 спортсменов.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. На соревнованиях будет разыграно 109 комплектов наград в семи видах спорта.

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