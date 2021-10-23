Олимпийский комитет России опубликовал список кандидатов для участия в зимних Играх в Пекине
Олимпийский комитет России опубликовал список кандидатов в состав российской команды для участия в зимних Олимпийских играх в Пекине, пишет ТАСС. Документ доступен на сайте организации.
В список олимпийцев вошли 599 спортсменов.
Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. На соревнованиях будет разыграно 109 комплектов наград в семи видах спорта.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Занимаетесь ли вы благотворительностью?
23 октября 2021
Олимпийский комитет России опубликовал список кандидатов для участия в зимних Играх в Пекине
23 октября 2021
В Санкт-Петербурге на неделю прекращается работа заведений общепита и организаций из сферы торговли
23 октября 2021
Глава платёжной системы Visa в России рассказал, как защитить свои сбережения от мошенников