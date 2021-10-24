День ООН отмечается 24 октября

09:02, 24 октября 2021, ПАИ

24 октября отмечается День Организации Объединённых Наций, сообщает calend.ru. Дата провозглашена в октябре 1947 года резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН (№ 168) и приурочена к годовщине вступления в силу в 1945 году Устава ООН.

ООН – международная организация государств, созданная в целях поддержания и укрепления международного мира, безопасности, развития сотрудничества между странами. Одним из первых документов ООН стала принятая в 1948 году Всеобщая декларация прав человека.

Сейчас в ООН входят 193 государства, каждое также является членом Генеральной Ассамблеи ООН. Главными органами ООН являются Генеральная Ассамблея, Совет Безопасности, Экономический и Социальный совет (ЭКОСОС), Совет по опеке, Международный суд ООН и Секретариат ООН. Также ООН имеет ряд собственных специализированных учреждений – международных межправительственных организаций по экономическим, социальным и гуманитарным вопросам (ЮНЕСКО, ВОЗ, ФАО, МВФ, МОТ, ЮНИДО и другие).

Официальные языки ООН и её организаций – английский, арабский, испанский, китайский, русский и французский. Штаб-квартира ООН находится в Нью-Йорке (США).