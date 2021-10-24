Умер режиссёр «Особенностей национальной охоты»

15:50, 24 октября 2021, ПАИ

На 73-м году жизни скончался кинорежиссер Александр Рогожкин, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Ленфильма». Причина смерти не уточняется.

Александр Рогожкин родился 3 октября 1949 года в Ленинграде. Первое образование получил в Ленинградском государственном университете по специальности историк-искусствовед. С 1974 по 1977 год работал художником-декоратором на киностудии «Ленфильм». В 1982 году окончил ВГИК, где учился в мастерской Сергея Герасимова.

Наибольшую популярность Рогожкину как режиссеру принесли такие фильмы, как «Особенности национальной охоты» (1995), «Особенности национальной рыбалки (1998) и «Кукушка» (2002). Он также работал над сериалами «Улицы разбитых фонарей» (1998) и «Убойная сила» (2000). Всего на его счету более 15 снятых картин. В 2004 году Рогожкину присвоили звание Народного артиста России.