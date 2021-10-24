Жительницу Великих Лук могут лишить свободы за неуплату алиментов

23:00, 24 октября 2021, ПАИ

Прокурор города Великие Луки Псковской области направил в суд уголовное дело в отношении 34-летней гражданки, обвинённой в неуплате алиментов, сообщили в прокуратуре города.

Установлено, что в период с 1 мая по 26 августа 2021 года обвиняемая не выплачивала алименты на содержание несовершеннолетних сына и дочери, из-за чего образовались задолженности в сумме 47 587 руб. и 31 725 руб.

Уголовное дело направлено в Великолукский городской суд Псковской области для рассмотрения по существу.

Санкция ч. 1 ст. 157 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.