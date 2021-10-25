Более 221 млн человек в мире вылечились от коронавируса
По состоянию на утро 25 октября в мире зарегистрировано 244 444 105 случаев заражения коронавирусом COVID-19 – такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведётся статистика заболеваний.
Жертвами коронавируса стал 4 964 101 человек. Количество выздоровевших – 221 473 788.
Наибольшее количество случаев заражений зарегистрировано в США – 46 312 782. В этой стране от коронавируса умерло 756 362 человека, выздоровело – 36 052 614.
Россия по абсолютному количеству заражённых находится на пятом месте. Здесь коронавирусом заболело 8 241 643 человека, 7 165 921 пациент выздоровел, 230 600 – умерло.
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