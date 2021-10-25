Горводоканал предупредил об отключении воды в некоторых псковских домах
25 октября в Пскове в связи с проведением ремонтных работ возможно временное отключение водоснабжения по некоторым адресам, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.
По данным Горводоканала Пскова, без воды могут остаться жители домов на улицах Советской Армии, 54, 1-й Песочной, 47, 48, 50, 52 и 2-й Песочной, 53/71.
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