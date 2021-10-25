В Псковской области увеличено количество ковид-бригад

12:50, 25 октября 2021, ПАИ

В Псковской области увеличено количество ковид-бригад. Об этом заявила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко в эфире одной из радиостанций.

«Наши ковид-бригады сегодня работают с колоссальной нагрузкой, мы стараемся увеличивать их количество», - пояснила она и отметила, что у региона есть федеральная поддержка в этой сфере. Марина Гаращенко уточнила, что в Псковскую городскую поликлинику прибыли пять ординаторов из Санкт-Петербурга. Они работают в том числе ковид-бригадах. «Мы очень сейчас много привлекаем из вне – студентов-медиков ПсковГУ, студентов колледжа старших курсов», - добавила спикер.

Также работает линия «122» по вопросам коронавирусной инфекции, задействовано большое количество операторов. Туда может обратиться любой человек, в обязательном порядке его свяжут с конкретной медорганизацией, которая окажет помощь. На единый номер колл-центра в области каждые сутки поступает порядка 800 звонков, порой их количество достигает 1500.