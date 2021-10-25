В Минсельхозе заявили о росте урожая гречки в России

16:46, 25 октября 2021, ПАИ

В России увеличился урожай гречки, сообщает пресс-служба Минсельхоза.

Отмечается, что в 2021 году посевные площади под гречку выросли на 12,1 %, а к 22 октября в стране было собрано 837,5 тысячи тонн гречки, что на 22 тысячи тонн больше, чем в 2020 году.

Таким образом в ведомстве отреагировали на заявления ряда производителей круп о возможном повышении цен на гречку и овсянку в ноябре.

Зампред правления «Руспродсоюза» заявил изданию «Коммерсантъ», что поставщики сдерживали рост отпускных цен в 2020 году за счёт рентабельности.

В Минсельхозе подтвердили, что производители амортизируют рост стоимости за счёт прибыли с 2020 года.

Директор «Совэкона» Андрей Сизов пояснил, что в этом сезоне были невысокие переходящие запасы. Он прогнозирует, что ситуация исправится на фоне поступления на рынок нового урожая.

В июне 2021 года глава Зернового союза Аркадий Злочевский заявил, что в этом году в России ожидается рекордный урожай зерна, который войдёт в топ-3 по объёмам зерновых.