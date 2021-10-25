Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Минсельхозе заявили о росте урожая гречки в России

В России увеличился урожай гречки, сообщает пресс-служба Минсельхоза.

Отмечается, что в 2021 году посевные площади под гречку выросли на 12,1 %, а к 22 октября в стране было собрано 837,5 тысячи тонн гречки, что на 22 тысячи тонн больше, чем в 2020 году.

Таким образом в ведомстве отреагировали на заявления ряда производителей круп о возможном повышении цен на гречку и овсянку в ноябре.

Зампред правления «Руспродсоюза» заявил изданию «Коммерсантъ», что поставщики сдерживали рост отпускных цен в 2020 году за счёт рентабельности.

В Минсельхозе подтвердили, что производители амортизируют рост стоимости за счёт прибыли с 2020 года.

Директор «Совэкона» Андрей Сизов пояснил, что в этом сезоне были невысокие переходящие запасы. Он прогнозирует, что ситуация исправится на фоне поступления на рынок нового урожая.

В июне 2021 года глава Зернового союза Аркадий Злочевский заявил, что в этом году в России ожидается рекордный урожай зерна, который войдёт в топ-3 по объёмам зерновых.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Занимаетесь ли вы благотворительностью?

Проголосовать >>>

25 октября 2021

Ужесточение антиковидных мер позволит сбить темпы прироста заболеваемости, уверен Александр Нестерук
25 октября 2021

О буллинге среди школьников поговорили в новом псковском проекте «Алло, мам»
25 октября 2021

Вероятность летального исхода при дельта-штамме коронавируса возрастает на 132%
25 октября 2021

Более 20 тысяч россиян вылечились от COVID-19 за сутки
25 октября 2021

До -1 похолодает в Псковской области предстоящей ночью

25 октября 2021

В Псковской области более 90% пациентов с тяжёлой формой ковида не были привиты

25 октября 2021

Не менее 3,5 тысячи человек в день должны прививаться от коронавируса в Псковской области
25 октября 2021

В Псковской области распространяется в основном дельта-штамм коронавируса - Гаращенко

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...