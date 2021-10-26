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Псковские теплосети о «Чистой воде»: Зрелище – это половина беды

Фото: Instagram-аккаунт «Псковские тепловые сети»

О действии воды по программе «Чистая вода» на теплообменники, очищении деталей от образующегося осадка и неприятных последствиях рассказали сотрудники Псковских тепловых сетей. 

Сотрудники предприятия напомнили, что горячая вода нагревается не в трубах, а в теплообменниках, ситуация с которыми из-за программы «Чистая вода» обстоит не лучшим образом.
«Наши коллеги из службы ЦТП обратили внимание на то, что на одном из центральных тепловых пунктов начались просадки по температуре горячей воды, и они незамедлительно отправились разбираться», — рассказали в теплосетях.

На центральной тепловой подстанции, расположенной на улице Юбилейной, встречается «чистая вода» из подземного водозабора и вода из Великой. «В последнее время „чистой воды“ стало значительно больше, что нашло своё отражение и на стенах пластин из теплообменника. За три месяца пластины полностью вышли из строя, они настолько забиты, что вода просто перестала через них проходить, и здравствуй, просадка давления», — отметили работники предприятия и подчеркнули, что обычно ремонт теплообменников осуществляют раз в полгода.

Фото: Instagram-аккаунт «Псковские тепловые сети»

Стоит отметить, что пластины мыть довольно непросто. Это длительный процесс, заключающийся в отмачивании деталей в кислотном растворе. «Зрелище это то ещё. Но зрелище — это половина беды. В помещении просто нельзя находиться людям, так как пары, выделяемые при этом процессе, опасны для человека. Но и это ещё не всё. Пластины должны находиться в данном растворе от суток до недели», — рассказали в теплосетях.

По словам сотрудников предприятия, главное в этой ситуации даже не это, а то, что «чистая вода» начинает попадать всё в большее и большее количество районов и домов. «Наше предприятие, как и управляющие компании, ждут весёлые времена», — отметили в теплосетях.

Напомним, в июне 2021 года руководитель псковской управляющей компании Андрей Тарасов обратился на прямую линию президента России с вопросом о качестве воды в Пскове.

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