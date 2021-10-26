Проблемы Шабанов и Корытова, бюджет и дороги – Валерий Тюменцев рассказал о своей депутатской работе

12:20, 26 октября 2021, ПАИ

Очередным гостем ПАИ-live стал депутат Псковской городской Думы, председатель комитета по земельным ресурсам, градостроительству и муниципальной собственности Валерий Тюменцев, который рассказал о развитии городской территории, реализованных проектах и планах на будущее. С депутатом Псковской городской Думы беседовала Надежда Назаренко.

Главные вопросы

– Начался новый парламентский сезон. С какими главными задачами нужно будет столкнуться депутатам Псковской городской Думы?

– Вы правильно отметили, новый сезон начался не так давно, прошли депутатские каникулы, на которых мы не прекращали работать, и эта интенсивная работа продолжается до сих пор. Несмотря на то что прошло всего полтора месяца, за этот период уже состоялись три сессии Псковской городской Думы. Одна была очередная, в общем формате: рассматривалось большое количество накопившихся вопросов, кадровые вопросы в связи с тем, что часть сотрудников администрации города одержали победу на выборах в Псковское областное Собрание и ушли. Две сессии были в дистанционном формате.

Когда начинался сложный период пандемии, мы внесли изменения в регламент проведения сессий Псковской городской Думы, поэтому сейчас есть возможность проводить и сессии, и заседания комитетов в дистанционном формате, что очень удобно. Сейчас готовимся уже к четвертой сессии в этом периоде.

Стоят, конечно, достаточно серьезные вопросы. Отмечу два самых больших. Первый – это проведение конкурса на замещение должности главы администрации города Пскова. Сейчас создана конкурсная комиссия, сам конкурс пройдет 27 октября. Он пройдет в два этапа: первый – это проверка документов, второй – очное собеседование. По результатам конкурса комиссия вынесет на сессию кандидатуры, которые будут участвовать в голосовании. Депутаты должны выбрать будут главу администрации. Это первый значимый этап, потому что глава администрации формирует структуру и политику, как администрация будет работать в дальнейшем.

Второй блок вопросов, к которому мы потом перейдем, – это формирование бюджета. Остается два месяца, ноябрь и декабрь, традиционные месяцы, в течение которых депутаты совместно с администрацией формируют бюджет, потому что это сложный комплексный вопрос: есть задачи, которые необходимо решать, есть дефицит денежных средств, есть наказы, которые депутаты хотят реализовать в следующем году. Поэтому сейчас проходит комплекс переговоров, и я думаю, что к концу года мы придем к сформированному и принятому бюджету. Будем на это надеяться.

Звонят и пишут

– Валерий Анатольевич, вы депутат от единого избирательного округа?

– Да.

– С какими вопросами к вам чаще всего обращаются горожане?

– Я депутат от единого городского округа, поэтому вопросы идут со всего города. Но, наверно, большая часть вопросов связана с тем, что я активно работаю с центром председателей советов многоквартирных домов. Поэтому в основном вопросы касаются капитального ремонта.

– ЖКХ – это ваша сфера, да?

– Да, ЖКХ, квартплата. Сейчас острая тема замены лифтового оборудования: до конца года будет заменено 100 лифтов. Сейчас процесс идет, возникает много вопросов: за предыдущие пять лет было заменено меньше лифтов, чем за этот период, за год. Поэтому вопросы касаются больше коммунальной сферы во всем городе.

– Как вы выстраиваете работу с избирателями? Вы чаще это делаете на личных приемах, выезжаете в микрорайоны или же пандемия внесла свои коррективы и вы искали новые форматы общения с населением?

– Пандемия внесла свои коррективы. Во-первых, до сих пор действуют ограничения на личные приемы, мы организуем официальные приемы в дистанционном формате. Люди привыкли к этому формату, взяли его на вооружение и, по личным моим ощущениям, считают даже более удобным. Формат общения – это соцсети, личные сообщения в мессенджерах, СМС, по телефону многие звонят.

– То есть вы настолько доступны, что вам можно и по телефону позвонить, и в соцсеть написать с какой-то просьбой?

– Да. Многие находят меня в соцсетях. Соцсети я не рекламирую, но они открыты и доступны для каждого. Телефоны на личных встречах я даю тем, кто ко мне обращается. Члены нашего центра председателей знают мой номер телефона, поэтому у достаточно большого круга людей, которые нуждаются в помощи и моей поддержке, есть мой телефон, поэтому очень много звонков поступает просто так.

– Но приходится же, наверно, выезжать на точки в городе, посмотреть что-то своими глазами?

– Абсолютно верно. Если вопросы, которые касаются частного порядка (например, неправильный расчет в квитанциях за СОИ, за потребленную электроэнергию), – тут понятно: мы берем пакет документов, отрабатываем частный вопрос. Если вопрос более масштабный, касается определенного круга лиц, конечно, я предпочитаю выехать на место и посмотреть. Желательно, чтобы здесь участвовал не просто инициатор, а еще группа людей, потому что альтернативная точка зрения, которая высказывается другими людьми, приводит к лучшему пониманию проблематики.

– Несколько сторон слышите.

– Да, более объемно понимаешь вопрос, тут же тебе могут подсказать пути решения, как его быстро и с наименьшими затратами ресурсов решить. Поэтому такие выезды становятся приоритетами в работе сейчас.

Нужен торг

– Так исторически сложилось, что вам близок пятый округ в Пскове. Там есть своя специфика, очень много частных домов (это частный сектор). С какими проблемами там сталкивается население?

– Да, пятый округ разноплановый и очень интересный, обширный, и на самом деле там большая часть частного сектора. Я, наверно, разобью его на два микрорайона, потому что они разделены исторически: это Корытово и Шабаны, как их называют.

Проблемы, конечно, там специфические. В большей мере по количеству вопросов, которые поступают, и по затратам, которые требуют решения, они касаются дорог, потому что большая протяженность дорог давно не ремонтировалась и многие просто необходимо не то что реконструировать, а строить заново.

Второй блок вопросов – это мусор, мусорная реформа. Переход на единого регионального оператора привел к тому, что часть отходов, которые образуются после садоводческой деятельности и огородничества (люди срезают ветки деревьев, косят траву), складывают там же, где и обычный мусор. Это привело к захламлению контейнерных площадок. Мы проводили большую работу с регоператором, приглашали его представителей на встречи. Сейчас этот вопрос совместными усилиями удается решить – не так интенсивно, как хотелось бы, но масштабных захламлений уже нет.

– То есть ситуация улучшается?

– Ситуация улучшается, этот вопрос потихоньку, но решается. Одна из проблем, которая буквально недавно образовалась (ко мне обратились жители микрорайона Корытово), – это сети водоснабжения. Сети водоснабжения в течение 50 лет, конечно же, выработали свой ресурс, и сейчас начинаются активные массивные протечки. Жители ремонтируют эти сети за свой счет, но там ремонт приходится делать практически каждую неделю. Впереди зима – для жителей это большая тревога, и они просят о помощи. Вот такие вопросы.

– А если в целом говорить о проблемных вопросах развития Пскова, что, на ваш взгляд, нужно сегодня решать в первую очередь, чему нужно больше уделять внимания?

– Я скажу в большей мере как автомобилист, что сеть и инфраструктура для автомобилистов сейчас сделаны очень хорошо: когда едешь на машине, просто радуешься и понимаешь, что так и должно быть. Но в какие-то моменты я становлюсь и велосипедистом (люблю вечером сесть на велосипед, прокатиться по городу), но понимаю, что это делать не так комфортно и не так удобно, потому что сеть велодорожек еще далека от совершенства.

– Но тем не менее начали уже делать в этом вопросе большие шаги, наметился прогресс.

– Прогресс наметился, он есть, безусловно. Да, мы движемся в этом направлении. Мало того, сейчас проведены конкурсные процедуры по определению подрядчика для разработки концепции велодорожек. Причем это очень хороший пример проведения конкурсных процедур: начальная цена была 5 млн, а в конце снизилась в два раза – стала 2,5 млн. Но будем надеяться, что снижение цены не повлияет на качество и мы получим хороший, грамотный документ, где будет отражена концепция, по которой город будет развиваться. Когда-то мы, наверно, к этому придем.

– То есть транспортная инфраструктура – это то, что нужно сегодня особенно прорабатывать в Пскове? Одна из важных точек?

– Одна из важных. Еще могу отметить направление. Я не буду освещать глобальные проблемы: о них и так все знают, они требуют регионального и федерального участия. Скажу о тех проблемах, с которыми сам сталкиваюсь. Если мы говорим о развитии туристического бизнеса, туристической инфраструктуры города Пскова (города, привлекательного для туристов), то одним из пробелов является, на мой взгляд, отсутствие места, где наши ремесленники и мастера могли бы реализовать свою продукцию. По крайней мере, поступает много жалоб. Проводились координационные совещания с главой города Пскова, пока принимаются точечные полумеры, но, на мой взгляд, было бы целесообразно сделать большой русский торг, где наши, псковские мастера могли бы представить свою продукцию. Это и было бы интересно для туристов с точки зрения дополнительного интерактива, и способствовало бы развитию наших мастеров и ремесленников.

Скверы, парки и мосты

– Валерий Анатольевич, сегодня многие приезжающие в Псков из других городов туристы отмечают разительные перемены в лучшую сторону в городе. На ваш взгляд, что изменилось в лучшую сторону, что бы вы хотели особенно отметить?

– Я, наверно, здесь не буду оригинальным. На самом деле город преображается, и я думаю, что в большей мере это отмечают даже не туристы, а те граждане, которые жили в Пскове и по каким-то причинам на длительный срок уезжали или переехали в другой регион: возвращаясь обратно, они, вспоминая, как было, и видя, что стало, отмечают, что очень много сделано.

Конечно, это и дороги. Причем хочется отметить, что делается не просто, как раньше, косметический ремонт дорог – происходит глобальная реконструкция, меняется не только дорожное покрытие, но и бортовой камень, и тротуары, делается устройство газонов, заменяются сети. Надо отдать должное, такой подход к ремонту – на долгие сроки и на долгие поколения – вызывает только уважение. Большой объем средств направлен в последние годы на общественные пространства, скверы и центральные парки приведены в хорошее, нормативное, приятное состояние.

– Они стали уютными, красивыми.

– Да, это площадь Ленина, сквер на Четырех углах (сквер Искусств). Для жителей города это дополнительный комфорт.

– Финский парк, потрясающий парк Строителей.

– Финский парк, парк Строителей, сквер Народовластия… Причем это не просто изменение пространства и посадка деревьев – это полная реконструкция вокруг дорог, изменение организации движения, нацеленность на то, чтобы для пешеходов сделать доступным этот участок. Это то, что видим невооруженным взглядом.

Но есть же и глубинные вопросы, которые решаются в последнее время. В стадии решения, например, реконструкция мостов. Мост Советский (Троицкий) и Ольгинский мост в скором времени подлежат реконструкции. Это большущие деньги, и надо отдать должное губернатору и всем, кто причастен к решению этих вопросов, что наконец-то мы получим финансирование для того, чтобы такие большие инфраструктурные объекты реконструировать и построить.

– Есть ли что отметить по поводу качества ремонта дворовых территорий?

– Ремонта дворовых территорий в нашем округе, к сожалению, может быть, не очень много: были реконструированы дворы на Максима Горького, 47, Яна Райниса, 48, 50, 52, сейчас проходит реконструкция на Олега Зобова, 3. Буквально вчера ездил посмотреть – там как раз идет процесс реконструкции, строительства и все делается тоже очень хорошо.

– Довольны ли горожане тем, что получают?

– Да, горожане довольны. Современные нормы, которые применяются сейчас при реконструкции дворов, позволяют получить большее пространство для жителей.

– Валерий Анатольевич, в 2022 году будут выборы в Псковскую городскую Думу. Планируете ли вы продолжить свою депутатскую деятельность?

– Я, наверно, скажу без ложной скромности, что при поддержке администрации города Пскова и нашего депутатского корпуса в пятом округе в том числе был сделан достаточно большой объем работ: реконструировались дороги и дворы, сейчас строится новая школа на 825 мест на улице Юбилейной, вторая очередь дендропарка возле Мирожского монастыря – район благоустраивается, хорошеет. Впереди много планов, задач, наказов. Сейчас мы закладываем в бюджет проекты, которые собираемся реализовать в следующей пятилетке. Поэтому, конечно, если жители оценят мою работу, выразят доверие, я готов буду принять участие в следующих выборах депутатов Псковской городской Думы.