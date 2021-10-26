Более тысячи человек умерли от коронавируса в России за сутки

11:37, 26 октября 2021, ПАИ

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За сутки в России выявили 36 446 новых случаев коронавируса, сообщает федеральный оперштаб. В 8% случаев не было клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 106 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 26 973 человека.

Всего на сегодняшний день в стране зарегистрировано 8 316 019 случаев коронавируса в 85 регионах, 232 775 летальных исходов, выздоровели 7 213 584 человека.

В Псковской области с начала пандемии выявлено 56 600 случаев COVID-19, вылечились 48 060 человек, скончались 893. Коечный фонд в регионе загружен более чем на 80%.