Коечный фонд в Псковской области загружен более чем на 80%

08:16, 26 октября 2021, ПАИ

Ситуация с распространением COVID-19 остаётся крайне напряжённой, коечный фонд загружен более чем на 80%, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram.

25 октября коронавирусом заболели ещё 279 псковичей, выздоровел 291 человек. В общей сложности с момента начала пандемии в марте 2020 года коронавирусом в регионе переболели 56 600 человек, 48 060 - поправились.

