Коечный фонд в Псковской области загружен более чем на 80%
Ситуация с распространением COVID-19 остаётся крайне напряжённой, коечный фонд загружен более чем на 80%, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram.
25 октября коронавирусом заболели ещё 279 псковичей, выздоровел 291 человек. В общей сложности с момента начала пандемии в марте 2020 года коронавирусом в регионе переболели 56 600 человек, 48 060 - поправились.
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