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Экономика

Владимир Путин подписал закон об исполнении федерального бюджета за 2020 год

Президент России Владимир Путин подписал закон об исполнении федерального бюджета за 2020 год. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Утвердить отчёт об исполнении федерального бюджета за 2020 год по доходам в сумме 18,719 млрд рублей, по расходам в сумме 22,821 млрд рублей», – отмечается в документе.

Таким образом, расходы казны превысили доходы на 4,102 млрд рублей.

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