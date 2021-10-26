Владимир Путин подписал закон об исполнении федерального бюджета за 2020 год

12:59, 26 октября 2021, ПАИ

Президент России Владимир Путин подписал закон об исполнении федерального бюджета за 2020 год. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Утвердить отчёт об исполнении федерального бюджета за 2020 год по доходам в сумме 18,719 млрд рублей, по расходам в сумме 22,821 млрд рублей», – отмечается в документе.

Таким образом, расходы казны превысили доходы на 4,102 млрд рублей.