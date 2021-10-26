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Общество

Мария Андреева: Прививка от COVID-19 дает мне возможность снизить риск заражения

«Вакцинация дает мне возможность снизить риск заражения, дает возможность посещать культурные мероприятия, проводить свободное время в любимых местах», - заявила Псковскому агентству информации и. о. директора АНО Псковской области «Центр молодежи и общественных инициатив» Мария Андреева.

Она рассказала, что поставила прививку от коронавируса «Спутник-V» в сентябре в одном из пунктов вакцинации в спортивно-развлекательном центре «Простория».

«Также в ближайшее время я смогу поехать за границу, чтобы навестить своих родных. Берегите себя и своих близких», - сказала Мария Андреева.

Ранее о важности вакцинации для населения заявил заслуженный артист России Александр Либ. По его словам, если не создать мощный иммунитет хотя бы на 80%, то эффективного результата не будет.

Президент России Владимир Путин в связи с распространением COVID-19 подписал указ об установлении в России нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы. С 25 октября в Псковской области ужесточены противоэпидемические меры. ПАИ подготовило специальную поясняющую инфографику

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