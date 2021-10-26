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Александр Либ: В течение 15 лет каждый год вакцинируюсь, поэтому для меня вопрос о вакцинации не стоит

Фото со страницы Александра Либа в VK

«Эта зараза не уйдет еще в течение пяти лет.  Если не создать мощный иммунитет хотя бы на 80%, то результата не будет. Медучреждения сейчас забиты людьми», - заявил Псковскому агентству информации заслуженный артист России Александр Либ.

Александр Либ рассказал, что прошел ревакцинацию от коронавируса в сентябре, а сегодня — сделал прививку еще и от вируса гриппа.

«В течение 15 лет каждый год вакцинируюсь, поэтому для меня вопрос о вакцинации не стоит. Я даже друзей некоторых потерял, потому что какие-то рассуждения у них были дикие, ощущение, что в школе не учились», - подчеркнул Либ.

Заслуженный артист России считает, что президент «тоже немного опоздал» с решением о введении очередных нерабочих дней в стране. «Причина [роста заболеваемости и смертности. — ПАИ] в том, что нужно было раньше убедительно агитировать людей, что другого выхода нету, кроме как всеобщая вакцинация», - добавил Александр Либ.

Кроме того, он рассказал, что его друзья в Прибалтике находятся в состоянии шока от того, что в России граждане неохотно идут прививаться: «Мои друзья в шоке, говорят, «мы мечтаем приехать сделать прививку «Спутником V», а вы тут…» Непонятное что-то происходит с мозгами людей. Мне 70 лет, я рисковать не могу. А сидеть в доме, ну простите».

Президент России Владимир Путин в связи с распространением COVID-19 подписал указ об установлении в России нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы. С 25 октября в Псковской области ужесточены противоэпидемические меры. ПАИ подготовило специальную поясняющую инфографику

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