Михаил Ведерников рассказал жителям региона о грядущих ограничениях

09:27, 22 октября 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников снова обратился к жителям региона на своей странице в Instagram.

Он констатировал, что эпидситуация в Псковской области, как и по всей стране, остаётся крайне напряжённой. Система здравоохранения работает на пределе, используя максимум доступных ресурсов. По этой причине в среду президент и правительство приняли очень серьёзный комплекс мер, призванный сбить темпы распространения инфекции. «Основное решение – это объявление нерабочих дней в период с 30 октября по 7 ноября. А регионам с наиболее высоким уровнем заболеваемости была дана возможность перейти на такой режим уже с этой субботы», - уточнил глава региона. Псковская область приняла решение не объявлять дополнительную неделю нерабочих дней.

«Наша главная задача – разорвать цепочки заболеваемости и не позволить вирусу свободно распространяться среди населения», - добавил Михаил Ведерников. Он сообщил, что с 25 октября 30% работников всех организаций переводятся на удалёнку.

По данным Минздрава и Роспотребнадзора, самая активная социальная группа, которая способствует распространению коронавируса, – это дети. Поэтому с 25 октября по 3 ноября детские сады будут работать в формате дежурных групп, а школы уходят на каникулы. До 29 октября колледжи и вузы уходят на дистант. С 1 по 3 ноября вместе со всей страной студенты отправляются на выходные. После 7 ноября детские сады, школы, колледжи и вузы возвращаются к работе в очном режиме. Михаил Ведерников обратил внимание учеников, студентов и их родителей, что ближайшие две недели не стоит воспринимать как выходные или дополнительные каникулы. Всё это время дети должны провести вне общественных пространств.

Вторая группа, которая требует особого внимания, – это пенсионеры. «Хочу обратиться ко всему нашему старшему поколению. Дорогие наши бабушки и дедушки, именно у вас сейчас наиболее высокие шансы тяжёлого течения болезни и даже летального исхода»», - заявил Михаил Ведерников и отметил, что самоизоляция – это единственный способ защитить их здоровье и жизнь.

По его словам, крайне важно обеспечить такие условия, которые минимизируют риски для жителей региона. Поэтому нужно минимизировать поток туристов и гостей из других субъектов.

Глава региона добавил, что ограничений можно было бы избежать. Он призвал использовать предстоящие две недели, чтобы защитить своё здоровье и вакцинироваться, а также максимально ограничить все социальные контакты. «Берегите себя и будьте здоровы!» - подытожил Михаил Ведерников.